Скандал с финалом шоу «Голос.Дети». Почти 7 млн рублей заплатили зрители за победу дочери Алсу

Поклонники заплатили свыше 6,87 млн рублей за победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети». За победительницу Микеллу Абрамову проголосовали 109,02 тысячи человек через SMS и 36,42 тысячи человек через телефонные звонки, пишет tsargrad.tv.

Зрители, которые принимали участие в голосовании, всего потратили 16,39 млн рублей, сообщает «Инфореактор».

Боты

Если результаты и были подтасованы, то компания-провайдер, принимавшая голоса телезрителей, вряд ли может быть в этом замешана, говорят опрошенные Business FM эксперты.

Но повлиять на исход конкурса можно. Если грубо, то потенциальный интересант мог заплатить массе людей за то, чтобы они звонили или отправляли сообщения за того или иного кандидата. Также могли быть использованы боты.

Мнения экспертов

Неужели знаменитые родители должны целенаправленно учить своих детей, условно, на электриков, чтобы просто избежать обвинений в подобных ситуациях?

Сергей Волчков.

победитель конкурса «Голос»:

Яблоко от яблони далеко не падает. Я думаю, что все равно у талантливых родителей рождаются талантливые дети. Талант может по-разному проявляться. Если она хочет петь, то почему нет?

Но есть мнение, что гораздо большее рвение проявляют родители, не отдавая себе отчета в том, на что толкают своего ребенка. Речь даже не о справедливости голосования. Не все дети могут нормально справиться даже с объективным проигрышем (ведь им каждый день самые близкие люди твердят, что они лучшие), а есть те, кто рискует сломать себе жизнь, победив.

Юрий Шевчук,

музыкант:

Вот это шоу «Голос» по эмоциональному накалу и дальнейшему расстройству психики ребенка — это, в принципе, для меня созвучно порке ремнем. Это я серьезно говорю. Негоже детскому незрелому организму устраивать такое испытание. Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса.

Сама Микелла Абрамова ни в чем не виновата, ответственность за все это должны нести взрослые, считают эксперты. Но справляться с давлением, которое сейчас обрушилось на десятилетнюю девочку, придется именно ей.

Победительницей детского вокального конкурса стала 10-летняя дочь бизнесмена Яна Абрамова и российской певицы Алсу. В связи с этим разгорелся скандал, поскольку за юную вокалистку проголосовало рекордное количество человек. К тому же зрители отметили «слабые вокальные данные» девочки.

Ранее гендиректор Первого канала отметил, что за все сезоны проекта организаторы впервые столкнулись с ситуацией, когда у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов. И заверил, что Первый канал проверит результаты голосования на шоу «Голос.Дети».