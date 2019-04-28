Эрнст прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»

«Публикация итогового протокола — самый первый шаг, за которым последуют другие, — объяснил журналистам Эрнст. — Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу „Голос. Дети“. Количество поданных голосов — единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права».
Ранее дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина Микелла Абрамова со значительным отрывом победила в финале конкурса. Девочка набрала 56,5% голосов, ее ближайший соперник — 27,9%.
Юная певица получила в качестве награды статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 млн рублей на счету. Однако результаты голосования вызвали массовое недовольство пользователей Сети. На Первом канале пообещали проверить процедуру подведения итогов из-за признаков «аномального голосования в пользу одного из участников»