Эрнст прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»

Первый канал на своем сайте опубликовал протокол спорного голосования в финале шоу «Голос. Дети». Об этом ТАСС сообщил Константин Эрнст. Генеральный директор Первого канала отметил, что за все сезоны проекта организаторы впервые столкнулись с ситуацией, когда у зрителей возникли вопросы к системе подсчета голосов