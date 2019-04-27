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Культура

«Первый канал» проверит результаты голосования на шоу «Голос.Дети», в котором победила дочь Алсу

Дочь Алсу 26 апреля победила в шестом сезоне вокального проекта «Голос. Дети». «Первый канал» проверит процедуру подведения итогов из-за признаков «аномального голосования в пользу одного из участников», сообщает РБК.

Останкино. Башня. Телевидение.
Останкино. Башня. Телевидение.
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В финал телепроекта вышли 9 участников, победителя определяли смс-голосованием. Дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина набрала 56,5% голосов, ее ближайший соперник — 27,9%.

Юная певица получила в качестве награды статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 млн рублей на счету, передает ТАСС.

Музыкальное шоу «Голос. Дети» на Первом канале — российская версия международного детского проекта «The Voice. Kids», который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.

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