Алтайский батюшка показал распаковку чемоданчика «простого русского попа»

Священник Александр Микушин раскрыл тайны своего чемодана. «Распаковку» он сделал на встрече со школьниками, а видео выложил в TikTok .

Внутри оказалась епитрахиль для исповеди (часть одеяния), Евангелие, два лимона, святая вода, кропило, кадило, ладан, уголь, святое масло для помазания и кисточка для него.

В комментариях батюшку спросили, зачем лимоны. Он написал, что в них содержится витамин С.

Школьники задали Микушину много вопросов. Например, часто ли священники ходят в отпуск, видел ли он ангелов и что чувствуют во время исповеди.

«Так вот, в отпуск я не ходил ни разу. Во время исповеди, когда человек испытывает искреннее покаяние, когда он плачет, чувствую радость и очищение. Священник должен ходить в рясе, это тихая проповедь. Люди видят священника, и кто-то в этот момент задумается о Боге. Черный — цвет смирения. Но когда я преподавал в школе, меня попросили сшить рясу другого цвета, чтобы детям было радостнее. И я вел занятия в белой рясе. Цвет облачения священников меняется в зависимости от праздников. Красный — на Пасху, голубой посвящён Пресвятой Богородице. А ангелов я, конечно, видел. Это люди, когда они творят добрые дела», — рассказал священник.

Отметим, что в TikTok у батюшки более 2 тыс. подписчиков и более 60 видео.

Ранее Александр Микушин рассказал, как смог закрыть «содом в центре Барнаула».