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8 февраля
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Алтайский молокозавод со своей буренкой присоединился к морозному флешмобу

Молокозавод «Алтайская буренка» присоединился к веселому флешмобу, посвященному аномальным холодам в Сибири. 8 февраля в соцсетях предприятие разместило видео с коровой и «ледяным джинном».

Алтайская буренка
Алтайская буренка
https://vk.com/altburenka

Стакан кипятка на морозе эпично расплескала колоритная буренка, символ предприятия. В подписи под видео говорилось, что в этот день в Буланихе, где располагается завод было -39 градусов.

Напомним, флешмоб #дубакчеллендж запустили жители Сибири, после того, как регион накрыли аномальные морозы.

Сильный холод позволяет «выпускать ледяного джинна» — плескать из кружки кипяток, брызги которого моментально застывают. Эту красоту и фотографируют или снимают на видео замерзающие жители Сибири, чтобы поделиться кадрами в соцсетях.

Надо сказать, что алтайские предприятия отзывчиво реагируют на разного рода акции в интернете. Так, перед новогодними праздниками завод «Бочкари» разместил вирусное видео со своими работниками, которые танцуют под известную композицию Skibidi группы Little Big.

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