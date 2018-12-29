Работники алтайского пивзавода сняли вирусное видео с участием гендиректора и медведя

Съемки видеоролика проходили на проходной предприятия, на линии розлива, в лаборатории и даже в кабинете генерального директора.
В его роли выступил Петр Смагин, заместитель руководителя «Бочкарей» по социальным вопросам.
Далее танцы продолжаются на ледовой арене села, где к главному герою присоединились мальчишки-хоккеисты и «медведь», талисман местной команды.
В роли заводилы видеоролика выступил Сергей Федотов, кладовщик склада готовой продукции.
С чего начался флешмоб?
Когда клип Skibidi стал вирусным, группа Little Big предложила фанатам присоединиться к флешмобу и опубликовать в соцсетях видео со своим танцами.
Таким образом впервые российская музыкальная группа породила международный флэшмоб. К концу декабря 2018 года в Instagram под хэштегом #SkibidiChallenge уже около несколько десятков тысяч постов.