Работники алтайского пивзавода сняли вирусное видео с участием гендиректора и медведя

Сотрудники «Бочкаревского пивоваренного завода» сняли видео по мотивам известной композиции Skibidi группы Little Big. Публикация в «Одноклассниках», которую сделал один из работников предприятия, набрала уже почти 3 тыс. просмотров.

Съемки видеоролика проходили на проходной предприятия, на линии розлива, в лаборатории и даже в кабинете генерального директора.

В его роли выступил Петр Смагин, заместитель руководителя «Бочкарей» по социальным вопросам.

Далее танцы продолжаются на ледовой арене села, где к главному герою присоединились мальчишки-хоккеисты и «медведь», талисман местной команды.

В роли заводилы видеоролика выступил Сергей Федотов, кладовщик склада готовой продукции.

С чего начался флешмоб?

Когда клип Skibidi стал вирусным, группа Little Big предложила фанатам присоединиться к флешмобу и опубликовать в соцсетях видео со своим танцами.

Таким образом впервые российская музыкальная группа породила международный флэшмоб. К концу декабря 2018 года в Instagram под хэштегом #SkibidiChallenge уже около несколько десятков тысяч постов.