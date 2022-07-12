12 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Аналог «Дома-2» появится на ТНТ

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила о том, что в эфир выйдет новое реалити-шоу под названием «Идеальные незнакомцы», в котором участники смогут найти вторую половинку, сообщает StarHit.

Телевизор, кино.
Телевизор, кино.
СС0

«Мы в лице телеканала ТНТ с радостью предоставляем звездам все возможности. Это еще раз доказывает, что телевидение на сегодняшний день непобедимо», — поделилась Канделаки.

В шоу-аналоге популярной телестройки «Дом-2» будет задействовано 11 участников.

Им предстоит бороться за любовь в африканском Кейптауне. Формат программы будет игровым — участникам предстоит выбирать между личным счастьем или деньгами, пишет Газета.Ru.

Ведущими передачи станут знаменитости. Но создатели программы пока держат паузу и не раскрыли их личности.

Ранее экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призналась, что ей интересно — знает ли Путин о звезде телестройки. Бузова была ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. В конце 2020 года руководство телеканала сообщило о закрытии проекта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость