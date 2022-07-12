Аналог «Дома-2» появится на ТНТ

«Мы в лице телеканала ТНТ с радостью предоставляем звездам все возможности. Это еще раз доказывает, что телевидение на сегодняшний день непобедимо», — поделилась Канделаки.
В шоу-аналоге популярной телестройки «Дом-2» будет задействовано 11 участников.
Им предстоит бороться за любовь в африканском Кейптауне. Формат программы будет игровым — участникам предстоит выбирать между личным счастьем или деньгами, пишет Газета.Ru.
Ведущими передачи станут знаменитости. Но создатели программы пока держат паузу и не раскрыли их личности.
Ранее экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призналась, что ей интересно — знает ли Путин о звезде телестройки. Бузова была ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. В конце 2020 года руководство телеканала сообщило о закрытии проекта.