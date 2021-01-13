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Бузова призналась, что ей интересно — знает ли Путин о звезде телестройки

Телеведущая Ольга Бузова призналась «Комсомольской правде», что хотела бы узнать об отношении к ней президента РФ Владимира Путина.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

По словам Бузовой, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся «такие сильные мужчины, как наш президент». Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что «многие девочки пережили влюбленность» в него.

«Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: „Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?“», — сказала Ольга Бузова, упомянув при этом, что долго готовилась бы ко встрече с президентом, чтобы «оставить приятное впечатление».

Также Бузова призналась, что мечтает познакомиться с певицей Аллой Пугачевой, пишет Lenta.ru.

Ольга Бузова была ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. В конце прошлого года руководство телеканала сообщило о закрытии проекта. Землю, на которой находится съемочный павильон «Дома-2», передадут во владение Российского университета дружбы народов. Здание стоит на территории, которую компания «Европлейс» арендовала почти на 99 лет. Представители РУДН нашли в договоре аренды нарушения, мэрия Москвы направила иск в суд с требованием передать землю в распоряжение вуза, а здание снести.

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