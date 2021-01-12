Территорию «Дома-2» передадут московскому вузу

Здание стоит на территории, которую компания «Европлейс» арендовала почти на 99 лет. Представители РУДН нашли в договоре аренды нарушения, мэрия Москвы направила иск в суд с требованием передать землю в распоряжение вуза, а здание снести.

Пока павильон на месте, сейчас в нем идет работа над шоу с тиктокерами. Также там остались 14 высокорейтинговых участников «Дома-2». Они ждут решения авторов шоу о дальнейшей работе проекта.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ закрывает шоу «Дом-2» из-за низкой рентабельности.