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Территорию «Дома-2» передадут московскому вузу

Землю, на которой находится съемочный павильон «Дома-2», передадут во владение Российского университета дружбы народов, сообщил vokrug.tv.

"Дом-2".
"Дом-2".
dom2.ru

Здание стоит на территории, которую компания «Европлейс» арендовала почти на 99 лет. Представители РУДН нашли в договоре аренды нарушения, мэрия Москвы направила иск в суд с требованием передать землю в распоряжение вуза, а здание снести.

Пока павильон на месте, сейчас в нем идет работа над шоу с тиктокерами. Также там остались 14 высокорейтинговых участников «Дома-2». Они ждут решения авторов шоу о дальнейшей работе проекта.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ закрывает шоу «Дом-2» из-за низкой рентабельности.

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