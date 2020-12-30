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30 декабря
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Жизнь

Стала известна причина закрытия телепроекта «Дом-2»

Телеканал ТНТ закрывает шоу «Дом-2» из-за низкой рентабельности. Об этом решении сообщил глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров, пишет РИА «Новости».

Ведущие "Дома-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина
Ведущие "Дома-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина
https://www.instagram.com/buzova86/

Попытки «реанимировать» многолетнее шоу путем переделки формата ни к чему не привели.

«Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он (проект „Дом-2“. — Прим. ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», — рассказал Жаров.

Поэтому руководство телеканала приняло решение отказаться от реалити-шоу.

«Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», — добавил Жаров.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, что участники шоу получали первые три месяца получали по тысяче долларов. Ей через полгода участия в программе подняла зарплату до шести тысяч долларов.

Ходят слухи, что проект, где «строят любовь», может перейти на другой телеканал.

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