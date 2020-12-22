«Дом-2» могут перенести на другой телеканал вместо закрытия. И любовь продолжат достраивать

Напомним, ранее телеканал ТНТ сообщил, что закрывает скандальное шоу «Дом-2». Финальный двухчасовой выпуск покажут 30 декабря.
По словам знакомого с ситуацией источника, сейчас телеканал ведет переговоры о переносе шоу.
«Переговоры по поводу „Дома-2“ ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — рассказал источник.
Причины закрытия передачи сообщат в выпуске, запланированном на 23 декабря.
Вместо телепроекта на канале запустят пять программ в жанре стендап.
Ранее школьник сообщил о бомбе на телестройке «Дом-2». Он заявил, что мать постоянно смотрит это шоу и ему надоело ждать, когда закончится «долгострой».