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Жизнь

«Дом-2» могут перенести на другой телеканал вместо закрытия. И любовь продолжат достраивать

Телешоу «Дом-2» может перейти на телеканал СТС или одному из онлайн-кинотеатров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

"Дом-2"
"Дом-2"
кадр из трансляции.

Напомним, ранее телеканал ТНТ сообщил, что закрывает скандальное шоу «Дом-2». Финальный двухчасовой выпуск покажут 30 декабря.

По словам знакомого с ситуацией источника, сейчас телеканал ведет переговоры о переносе шоу.

«Переговоры по поводу „Дома-2“ ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — рассказал источник.

Причины закрытия передачи сообщат в выпуске, запланированном на 23 декабря.

Вместо телепроекта на канале запустят пять программ в жанре стендап.

Ранее школьник сообщил о бомбе на телестройке «Дом-2». Он заявил, что мать постоянно смотрит это шоу и ему надоело ждать, когда закончится «долгострой».

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