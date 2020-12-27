Экс-участница «Дома-2» рассказала, какие зарплаты получают герои шоу

По словам Виктории, первые три месяца участники проекта получают по тысяче долларов в месяц.

«Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки», — утверждает Боня.

Виктория Боня также отметила, что спустя полгода на телешоу она сказала продюсеру, что ей не хватает зарплаты в тысячу долларов. И тогда он согласился доплачивать еще по пять тысяч долларов. Кроме того, после ее ухода с проекта ей предложили вернуться и получать зарплату 10−12 тысяч долларов. Однако Боня отказалась от предложения.

СМИ уже сообщали, что Ксения Собчак, которая была ведущей на телешоу восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов, нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают около 30 тысяч долларов, а Влад Кадони — 140 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что телешоу «Дом-2» может перейти на телеканал СТС или одному из онлайн-кинотеатров.