Анастасия Волочкова похвасталась молодым и мускулистым бойфрендом, который арендовал для нее остров в Турции

Анастасия Волочкова опубликовала совместную фотографию с молодым бойфрендом. Сейчас балерина и ее новая любовь наслаждаются отдыхом в Турции.

«На этот раз мужчина со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, и большим сердцем, и достоинством. Моим шпагатом он тоже восхищен. А я его силой. И красотой во всем!», — написала Волочкова в Telegram.

Знаменитость восторгается: ее новый избранник отличается от предыдущих партнеров. И, к тому же, он оплатил все расходы на путешествие — в отличие от ее «бывшего», банщика Сергея.

Анастасия Волочкова также поделилась, что с мускулистым анонимом их познакомила подруга Наташа.

Ранее балерина устроила скандал на борту самолета, который летел с Мальдивских островов в Москву. В международном аэропорту ее задержали полицейские.