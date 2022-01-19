В международном аэропорту полицейские задержали Волочкову

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета, летевшего с Мальдивских островов в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT .

Как рассказали пассажиры, балерина весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски.

После посадки в аэропорту «Шереметьево» Волочкову задержала полиция. Она вместе со своим спутником провела 5 часов в отделении полиции.

Волочкова заявила, что подаст в суд на стюарда рейса SU 325 авиакомпании «Аэрофлот» с Мальдивских островов.

Как рассказал ее спутник Сергей «Известиям», балерина намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

Сергей рассказал, что случилось в самолете.

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года. www.instagram.com/volochkova_art/

Версия

По его словам, в салоне было очень много детей, которые подходили к Волочковаой пообщаться.

«Настя им подарки какие-то дарила. И в какой-то момент я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить», — добавил спутник балерины.

После этого к паре подошел стюард Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Параллельно он начал высказывать претензии, что Волочкова без маски, пишет Газета.Ru. По словам Сергея, его подруга немного приспустила маску, чтобы сделать глоток кофе.

По словам спутника Волочковой, в салоне самолета порядка 90% пассажиров сидели без масок.

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — указала журналистам Волочкова.

Ранее Волочкова назвала свои точные вес и рост.