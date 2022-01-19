В международном аэропорту полицейские задержали Волочкову

Как рассказали пассажиры, балерина весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски.
После посадки в аэропорту «Шереметьево» Волочкову задержала полиция. Она вместе со своим спутником провела 5 часов в отделении полиции.
Волочкова заявила, что подаст в суд на стюарда рейса SU 325 авиакомпании «Аэрофлот» с Мальдивских островов.
Как рассказал ее спутник Сергей «Известиям», балерина намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.
Сергей рассказал, что случилось в самолете.
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По его словам, в салоне было очень много детей, которые подходили к Волочковаой пообщаться.
«Настя им подарки какие-то дарила. И в какой-то момент я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить», — добавил спутник балерины.
После этого к паре подошел стюард Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Параллельно он начал высказывать претензии, что Волочкова без маски, пишет Газета.Ru. По словам Сергея, его подруга немного приспустила маску, чтобы сделать глоток кофе.
По словам спутника Волочковой, в салоне самолета порядка 90% пассажиров сидели без масок.
«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — указала журналистам Волочкова.
Ранее Волочкова назвала свои точные вес и рост.