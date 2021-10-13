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Волочкова назвала свои точные вес и рост

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности, а также назвала свои точные вес и рост.

Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
Анастасия Волочкова на Мальдивах. Январь 2017 года.
www.instagram.com/volochkova_art/

Танцовщица ответила на вопросы своих поклонников о параметрах ее фигуры. Как выяснилось, Волочкова весит всего 53 кг при росте в 172 см.

Отвечая на вопросы подписчиков о питании, артистка рассказала, что почти не ест мяса. При этом, по ее словам, идеальную фигуру нельзя обрести только с помощью одних лишь диет.

«Но запомните все, милые девушки — ни одна диета не будет работать без физической нагрузки», — отметила королева швпагатов.

Ранее Анастасия Волочкова назло хейтерам рассказала, сколько раз может заниматься сексом. Недавно Волочкова рассказала, что рассталась с бойфрендом, за которого собиралась замуж. Отношения влюбленных длились больше года. Звезду начали заваливать подарками другие поклонники.

По словам артистки, сейчас ее сердце снова несвободно. Анастасия гордится тем, что ее окружают успешные и очень щедрые мужчины. При этом отправляться в загс она пока не собирается.

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