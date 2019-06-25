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Андрей Аршавин отказался прописывать у себя двухлетнюю дочь

Футболист Андрей Аршавин отказался прописать двухлетнюю дочь Есению в одной из своих квартир, пишет starhit.ru. Из-за этого девочка не может пойти в детский сад, так как у нее нет регистрации в Санкт-Петербурге.

Чем прославился футболист Андрей Аршавин
Чем прославился футболист Андрей Аршавин
https://vk.com/arshavin_fanclub

Издание сообщает, что Алиса Аршавина не может прописать дочь на своей жилой площади в 37 кв. метров, так как там уже живет несколько человек.

Ранее экс-капитану сборной России Андрею Аршавину запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 1,5 млн рублей, пишет .

Напомним, что Алиса Аршавина попросила суд расторгнуть ее брак с футболистом. Она не раз признавалась, что давно не живет с мужем, а официальный разрыв был лишь делом времени. В конце 2018 года Андрея Аршавина поймали на измене жене — любовницей футболиста оказалась 21-летняя стюардесса Карина Неман.

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