Супруга Андрея Аршавина заявила, что футболист ей угрожает

Супруга российского футболиста Андрея Аршавина переживает за свою безопасность, так как ей поступают сообщения с угрозами от мужа, сообщает Starhit.ru . Семья находится на стадии развода, и, по словам адвоката Алисы Аршавиной, женщине необходима охрана.

26 февраля в Петербурге пройдет первое заседание суда о расторжении брака Аршавиных. А пока, как пишет Starhit.ru, спорстмен с компанией неизвестных отобрал у еще законной супруги «мерседес», а также забросал её сообщениями с угрозами. «Думаем о том, чтобы нанять охрану Алисе, — рассказывает адвокат женщины Александр Добровинский. — Считаю, она нужна. Моя клиентка очень расстроена всем происходящим, подавлена, сильно переживает».

По словам адвоката, Андрей Аршавин требует вернуть порядка миллиона евро, которые якобы давал жене на протяжении совместной жизни. Даже предлагает варианты: например, сделать это украшениями. «Недвижимость он, можно сказать, уже забрал, — говорит адвокат. — Дом, который они вместе строили, квартира, давно записаны на маму Андрея. Ровно так же, как было в случае с Юлей: когда Аршавин уходил от нее — также со скандалом, — то заранее все подготовил».

Напомним, что Алиса Аршавина попросила суд расторгнуть ее брак с футболистом. Она не раз признавалась, что давно не живет с мужем, а официальный разрыв был лишь делом времени. В конце прошлого года Андрея Аршавина поймали на измене жене — любовницей футболиста оказалась 21-летняя стюардесса Карина Неман.