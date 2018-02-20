На жену футболиста Аршавина завели уголовное дело

Скандал, приведший к уголовному делу, случился на вначале года. Алиса бурно отреагировала на видео в интернете, на котором ее муж в клубе обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову.

В переписке Казьмина представлялась сотрудницей ФСБ и угрожала сопернице "отрезать пальцы" и подбросить наркотики. Семенова подала заявление в генпрокуратуру Казахстана, после чего в отношении супруги спортсмена завели уголовное дело.

Андрей Аршавин,

экс-капитан сборной России по футболу, футболист команды "Кайрат":