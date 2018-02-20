На жену футболиста Аршавина завели уголовное дело

Прокуратура Казахстана завела уголовное дело в отношении супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой за угрозы жизни и здоровью, пишет РИА "Новости".
Скандал, приведший к уголовному делу, случился на вначале года. Алиса бурно отреагировала на видео в интернете, на котором ее муж в клубе обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову.
В переписке Казьмина представлялась сотрудницей ФСБ и угрожала сопернице "отрезать пальцы" и подбросить наркотики. Семенова подала заявление в генпрокуратуру Казахстана, после чего в отношении супруги спортсмена завели уголовное дело.
Андрей Аршавин,
экс-капитан сборной России по футболу, футболист команды "Кайрат":
— Я готов приложить максимум усилий в юридическом и правовом поле, но считаю, что дело сфальсифицировано и должно быть прекращено, так как считаю это провокацией. Это, конечно, не оправдывает моего поведения на видео в ресторане, еще раз хочу извиниться перед Алисой, её детьми и мамой за неудобства, которые принёс нашей семье.
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