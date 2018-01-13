"Аэрофлот" будет судиться с женой Аршавина из-за задержки самолета

Напомним, инцидент произошел 6 января на рейсе SU1946 Москва — Алматы. Алису Аршавину сняли с рейса вместе с детьми и сопровождающей их няней из-за отказа соблюдать правила безопасности полета.

"Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка самолета, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать с Аршавиной.

В "Аэрофлоте" отметили, что деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах авиакомпании "вне зависимости от их социального статуса". К тому же, в июне 2018 года вступит в силу закон, согласно которому авиаперевозчики смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета, и в дальнейшем отказывать им в перевозке.