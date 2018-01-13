"Аэрофлот" будет судиться с женой Аршавина из-за задержки самолета

"Аэрофлот" намерен обратиться в суд, чтобы возместить расходы в связи с задержкой рейса из-за поведения жены футболиста Андрея Аршавина, сообщает пресс-служба авиакомпании. Из-за нее пострадали более ста пассажиров рейса.
Напомним, инцидент произошел 6 января на рейсе SU1946 Москва — Алматы. Алису Аршавину сняли с рейса вместе с детьми и сопровождающей их няней из-за отказа соблюдать правила безопасности полета.
"Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка самолета, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать с Аршавиной.
В "Аэрофлоте" отметили, что деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах авиакомпании "вне зависимости от их социального статуса". К тому же, в июне 2018 года вступит в силу закон, согласно которому авиаперевозчики смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета, и в дальнейшем отказывать им в перевозке.
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