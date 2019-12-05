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Анна Седокова заинтриговала поклонников «плодом любви»

Публикация фото экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой взбудоражила интернет-сообщество.

Анна Седокова показала ослепительные бедра.
Анна Седокова показала ослепительные бедра.
instagram.com/annasedokova

Интерес у поклонников певицы вызвал не яркий снимок, а сам пост.

«Счастье — это когда ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви. А что для тебя счастье?» — пишет Седокова.

Бдительные поклонники обратили внимание на «плод нашей любви». По их мнению, мать троих детей так незамысловато сообщила о своей очередной беременности: «Плод любви… По-любому, ребенок», «Анечка, Вы прямо светились от счастья!», «Опять беременная?» Самая красивая и современная Мамочка", пишет News.ru.

Многие мамы стали вспоминать свою «беременную бытность» — прыжки с парашютом, катание на сноуборде, коньках.

Впрочем, самые внимательные заметили, что Седокова недавно отказалась кататься на коньках у ГУМа — не в ее положении.

Нашлись и те, кто предположил нечто иное: «Это про альбом, а не про беременность».

Недавно располневшую артистку высмеяли за слишком откровенный наряд. Седокова поделилась снимком с отдыха в Дубае, на котором запечатлена в белом вязаном платье в дырочку поверх купальника. Пользователи назвали экстравагантный наряд «авоськой». Артистка поделилась, что поправилась на 5 килограммов.

Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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