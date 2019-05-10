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Анна Семенович в «красном и декольте» появилась на торжестве

Российская певица Анна Семенович выступила в роли ведущей на юбилее.

Анна Семенович на пляже.
Анна Семенович на пляже.
www.instagram.com/ann_semenovich/

Она показала, какой наряд выбрала для мероприятия —кружевное красное платье с глубоким декольте.

«Обожаю вести юбилеи! Столько радости и счастья вокруг!», — подписала пост Анна Семенович.

«Очень красивая, вам очень идет этот цвет», «Тот случай когда красивый букет даже не замечаешь за красавицей, которая его держит!», «Анна, нет слов, ты прелесты», — восхитились образом звезды комментаторы, пишет mail.ru.

Ранее Анна Семенович опубликовала смелое фото в обтягивающем плаще. Также Семенович кардинально сменила имидж — она показала фото, на котором позирует в новом образе. Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.

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