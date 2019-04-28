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Анжелика Варум впервые прокомментировала измены Леонида Агутина

Российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему измен Леонида Агутина и неравенства между мужчинами и женщинами. «Видимо пора открыть дискуссию», — заявила звезда на своей странице в Instagram.

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Леонид Агутин и Анжелика Варум.
сдкис.рф

По словам певицы, её часто спрашивают о том, изменяет ли ей муж Леонид Агутин, поэтому она решила ответить.

Анжелика заявила, что в браке важны оба, а мужчины не «крепостные». Варум отметила, что любимая женщина — не та, с кем произошёл «импульсивный обмен жидкостями», а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. Она считает, что женщина в многолетнем браке должна быть готова к любым «сюрпризам».

В конце своего послания певица пожелала всем подписчикам любви и добра, а также отметила: «Не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму».

В конце августа 2018 года в соцсетях появились слухи о том, что у Леонида Агутина якобы роман с молодой артисткой — молодой певицей Элиной Чагой. Артист пришел в ярость и даже написал пост-опровержение.

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