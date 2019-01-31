Арестованный сенатор пытался затащить Волочкову в баню и «нумера»

Балерина Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного 30 января во время заседания Совфеда. По ее словам, чиновник делал ей «непристойные предложения» и «пытался затащить в номер отеля».

Волочкова рассказала, что познакомилась с Арашуковым больше 10 лет назад, когда он был еще «20-летним мальчиком».

«Я являюсь народной артисткой Карачаево-Черкесии и регулярно даю там благотворительные концерты», — поведала балерина. Тогда будущий сенатор предложил ей финансовую помощь для благотворительного концерта. В результате, по словам балерины, он заплатил вдвое меньше, чем они договаривались, а после «стал приглашать ее поехать с ним в местный банный комплекс и познакомиться поближе».

«Каждый раз, когда мне приходилось с ним пересекаться, он вел себя развязно и нагло, несколько раз делал непристойные предложения», — приводит слова артистки «Московский комсомолец».

В последний раз они виделись в начале декабря 2018 года в «лобби дорогого отеля в Барвихе». Арашуков, как утверждает Волочкова, пригласил ее на беседу по поводу спонсорской помощи при организации концертов. «В конце концов разговор опять стал переходить в интимное русло. Арашуков пытался затащить меня в номер отеля», — заявила она, отметив, что тогда за нее заступился мужчина, который приехал на встречу с ней и ждал в машине.

Без переводчика

После задержания сенатор заявил, что не говорит по русски и ему необходим переводчик.

«Прекрасно он говорил по-русски, когда мы с ним общались. Просто, наверное, от страха пропал дар речи. Я очень рада, что теперь, наконец, он получит по заслугам. Люди, которые совершают тяжкие грехи, такие как убийства, обязательно должны быть наказаны», — так прокомментировала «незнание русского языка» и сам арест сенатора Волочкова.

Комментарии

Волочкова не в первый раз дает комментарии по уголовным делам российских сенаторов. В прошлом году она признавалась СМИ в своих переживаниях о судьбе Сулеймана Керимова, которого власти Франции подозревали в неуплате налогов.

Артистка рассказывала, что трехлетний роман с парламентарием был ярок, более того, она любила «Сулейманчика» больше всех мужчин в своей жизни. Дагестанец Керимов, как следовало из заявлений Волочковой, является представителем «мужчины кавказского, в котором благородство, честь, достоинство».

Рауф Арашуков был задержан и арестован 30 января. Его обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке, пишет ura.ru. Также был задержан отец сенатора, который является топ-менеджером «Газпрома». Его подозревают подозревают в хищении на 30 млрд рублей.