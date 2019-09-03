Архивные снимки 18-летней Аллы Пугачевой взбудоражили пользователей сети

В одной из фан-групп Аллы Пугачевой появился ролик, сделанный ее поклонниками. Видео состоит из серии архивных черно-белых фотографий, на которые наложена песня «Иду из кино» 1966 года.

«Давайте вспомним, с чего все начиналось! Трогательная, юная Алла с песней „Иду из кино“ 1966 года (музыка Бориса Савельева, стихи Инны Кашежева). Фотографии для видеоряда сделаны 4 мая 1967 года Юрием Бакуниным в МТЦ студия „А“ во время записи программы „Будильник“. На фото Алле Борисовне только исполнилось 18 лет», — говорится в подписи к ролику.

Ролик вызвал настоящий ажиотаж в рядах поклонников 70-летней Пугачевой. Многие признались, что не сразу узнали артистку на редких кадрах.

«Чудесный голос! Алла красавица!», «Какая трогательная и нежная девочка, а какой голос!», «Какая прелестная трогательная девочка!», «Офигеть. Вообще не похожа и голос совсем другой», «Совершенно не похожа», «Потрясающее впечатление… возврат и в мою юность!», «Если бы не написали, что это Алла Пугачева исполняет, не подумала бы, что это она», «Такая маленькая, худенькая и миленькая», «Сколько чувства в голосе этой молодой девочки», «Слушать такое исполнение не надоест. Не то, что сейчас», — пишут комментаторы.

Ранее в соцсетях появились фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые были сделаны для журнала Vogue в 1999 году. Тогда певице было 50 лет. Почти все снимки выполнены в черно-белой цветовой гамме. Пугачева на них позирует с длинными прямыми волосами, в плаще, а на некоторых кадрах примеряет очки и шляпу.

Алла Пугачева для Vogue Russia 1999 N4 «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…» Фотограф: Робин Деррик, говорится в подписи к серии снимков.