7 августа 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Астрологи назвали самых «неверных», «гулящих» жен среди знаков зодиака

Астрологи считают, что среди знаков зодиака есть те, кто более склонен к супружеской неверности и так называемому «гулящему» образу жизни. Об этом эксперты по звездам рассказали «Пятому каналу».

Автоледи. Женщина. Лето.
Автоледи. Женщина. Лето.
СС0

Так, например, астрологи уверены, что женщины-Стрельцы обладают чрезвычайно ярким темпераментом и от партнера ждут того же. Если же возлюбленный или супруг не в сосстоянии ответить схожими эмоциями, они «легко могут закрутить еще один роман, не прерывая первого».

Женщины-Водолеи якобы просто не ждут долгих отношений, не отягощают себя обязательствами и при первой же возможности заводят короткие любовные интрижки. «И могут даже допустить более тесное знакомство на первом свидании», — отмечают астрологи.

Представительницы знака Рыб чаще ищут себе обеспеченного и щедрого покровителя. Эксперты сравнивают их с «морскими хищницами»: будто бы они, встретив подходящего мужчину, получают от него все, что нужно, и «скрываются на глубине» в ожидании следующей жертвы.

Ранее астрологи назвали «худших невесток» среди знаков зодиака.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость