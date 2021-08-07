Астрологи назвали самых «неверных», «гулящих» жен среди знаков зодиака

Астрологи считают, что среди знаков зодиака есть те, кто более склонен к супружеской неверности и так называемому «гулящему» образу жизни. Об этом эксперты по звездам рассказали «Пятому каналу».

Так, например, астрологи уверены, что женщины-Стрельцы обладают чрезвычайно ярким темпераментом и от партнера ждут того же. Если же возлюбленный или супруг не в сосстоянии ответить схожими эмоциями, они «легко могут закрутить еще один роман, не прерывая первого».

Женщины-Водолеи якобы просто не ждут долгих отношений, не отягощают себя обязательствами и при первой же возможности заводят короткие любовные интрижки. «И могут даже допустить более тесное знакомство на первом свидании», — отмечают астрологи.

Представительницы знака Рыб чаще ищут себе обеспеченного и щедрого покровителя. Эксперты сравнивают их с «морскими хищницами»: будто бы они, встретив подходящего мужчину, получают от него все, что нужно, и «скрываются на глубине» в ожидании следующей жертвы.

Ранее астрологи назвали «худших невесток» среди знаков зодиака.