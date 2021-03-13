Свекровий кошмар. Астрологи назвали «худших невесток» среди знаков зодиака

Астрологи считают, что некоторым знакам зодиака соответствуют «невыносимые невестки». О тех, с кем тяжелее всего ужиться бедным свекровям, пишет yakutiamedia.ru.

Так, например, астрологи уверены, что невестки-Близнецы корыстны и не умеют хранить секреты. При этом производят приятное первое впечатление: всегда милы, вежливы и дружелюбны. Однако если свекровь что-то расскажет такой невестке, «об этом узнает весь мир».

Невестки-Львы, по мнению экспертов по знакам зодиака, хамки и часто «задирают нос». Такая девушка не уступит главенство в доме и любой, даже самой суровой, свекрови придется с этим смириться. При этом сыну-мужу не останется ничего, кроме как «разрываться» между двумя женщинами.

И, наконец, с невесткой-Скорпионом астрологи рекомендуют вообще не связываться. Не пререкаться (не потерпит), не конфликтовать (выйдет себе дороже). «Скорпионихи» — самые опасные невестки: высокомерны, проницательны, заносчивы и мстительны, — уверены эксперты.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, самых страстных и «талантливых» в сексе.