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Жизнь

Астрологи назвали три знака зодиака, самых страстных и «талантливых» в сексе

Астрологи считают, что только три знака зодиака из всех способны действительно «поражать своей неугасающей сексуальностью» и доставлять партнеру наслаждение. О них рассказали эксперты astrologics.ru.

Секс.
Секс.
CCO

Прежде всего прекрасными любовниками астрологи считают Тельцов. Телец — «самый нежный» знак, щедрый на ласку.

Второй «сверхчувственный» знак, который так же находится под управлением Венеры — это Весы. Люди, рожденные под знаком Весов, могут устроить в постели своему партнеру настоящее шоу, — уверены астрологи.

И, наконец, Скорпионы, — страстные экспериментаторы и ревнивцы. Считается, что этот знак также отличается сексуальной притягательностью.

Ранее психолог и специалист по отношениям доктор Ассаэл Романелли рассказал, почему никому не нужен феерический секс. По его мнению, «посредственные» любовные утехи гораздо больше сближают партнеров.

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