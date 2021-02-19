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Жизнь

Психолог рассказал, почему никому не нужен феерический секс

Психолог и специалист по отношениям доктор Ассаэл Романелли убежден, что секс не всегда должен быть ярким, а иногда «посредственные» любовные утехи гораздо больше сближают партнеров, пишет Леди.mail.ru.

Секс.
Секс.
CCO

Идеализация секса и гламуризация порнографии больно бьет по самооценке. Появляется заблуждение: должны быть множественные оргазмы и сложные позы на грани акробатики, «если не умеешь — не практикуешь», грош цена тебе как сексуальному партнеру.

Однако, секс — это про близость. Средненький, ничем не выдающийся секс гораздо лучше идеального. И тому есть несколько причин.

В попытке достичь идеала в постели партнеры часто идут на крайние меры, и желание удовлетворить партнера становится навязчивым. Посредственный секс, напротив, возможность расслабиться. Вам просто хорошо вместе, вы не бьете рекорды выносливости и не репетируете Камасутру каждую ночь.

Сногсшибательный секс нельзя считать признаком 100%-ного совпадения характеров и образов жизни. Отношения — сложный процесс, в котором завязано много других факторов. И если нет яркого секса-мечты, это не значит, что нужно расстаться.

Обычный секс точно так же повышает уровень дофамина и вырабатывает гормоны радости, поднимает настроение и поддерживает психологическое здоровье. Так что не стоит пытаться прыгнуть выше головы.

Пары, в которых секс на средне-стабильном уровне, гораздо прочнее тех, кто привык к постоянному взрыву и празднику.

Признав иллюзорность идеального секса, пары испытают облегчение и с удивлением поймут, что большую часть взрослой жизни занимались не тем и не там искали удовольствия.

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