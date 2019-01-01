Астрономы выяснили, угрожает ли Земле «второй Тунгусский метеорит»

Падение Тунгусского метеорита — одно из самых загадочных событий в мировой истории. В 1908 году оно вызвало масштабные разрушения на огромной площади, при этом никаких образцов самого метеорита найти не удалось.
Это вызвало огромное количество версий случившегося, вплоть до «странных». Так, некоторые верят, что никакого метеорита не было, и на самом деле возле Земли просто неудачно развернулся корабль инопланетян, пишет mail.ru.
На недавней встрече Американского геофизического союза астрономы приоткрыли завесу над одной из тайн Тунгусского метеорита. Питер Браун и Марк Бослоу предположили, что «Тунгусс» мог быть частью метеоритного потока Бета-Тауриды. Это ежегодный поток, пик активности которого приходится на конец июня — именно в это время и произошла Тунгусская катастрофа.
Астрономы утверждают, что Земля тогда как раз проходила сквозь самую плотную область Бета-Таурид.
Кстати, это же случится и в 2019 году. Но сами исследователи говорят, что шансы падения на нашу планету еще одного крупного метеорита минимальны.