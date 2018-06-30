110 лет с момента падения Тунгусского метеорита. Что это было: НЛО, эксперимент или феномен?

Где и когда упал Тунгусский метеорит?

Утром 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) несколько секунд в небе наблюдался ослепительный шар-болид. Он оставил за собой мощный пылевой след, который сохранялся несколько часов. Затем над тайгой раздался взрыв огромной мощности. Взрывной волной в радиусе 40 км повалило лес, погибли звери и пострадали люди. Под действием светового излучения в тайге вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.

Тунгусский метеорит: катастрофа или удача?

Если бы Тунгусский метеорит упал позже часа на четыре, то им бы смело Санкт-Петербург с лица Земли, сообщает kp.ru. Поэтому то, что космическое тело упало в безлюдную тайгу, можно считать большой удачей.

Падение Тунгусского метеорита в 1908 году: интересные факты

Энергия взрыва составила около 10-40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это около 2 тысяч взорванных одновременно ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году (!);

Взрывная воздушная волна обогнула земной шар;

Несколько ночей после Тунгусской катастрофы было так светло, что в некоторых регионах можно было читать книги без дополнительного освещения;

Падение Тунгусского метеорита вызвало магнитную бурю;

На месте катастрофы нет кратера;

Некоторые деревья в эпицентре взрыва остались стоять без листвы и веток — одни голые стволы;

Тунгусский метеорит так и не был найден. Что-то взорвалось над тайгой и не оставило следов.

Что такое Тунгусский метеорит: версии ученых и не только

Классическая гипотеза

30 июня 1908 года на Землю упал каменный или железный метеорит большой массы либо рой метеоритов. Опровергает эту концепцию то, что не удалось найти никаких осколков метеорита, и кратера тоже нет, уточняет aif.ru.

Не метеорит, а комета

В отличие от метеоритов кометы имеют неплотную структуру, составной частью которой является лёд. Вещество кометы могло начать стремительно разрушаться в момент вхождения в атмосферу Земли, а взрыв полностью разрушил космический объект.

Космический корабль

В 1946 году в журнале "Вокруг света" писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал рассказ, в котором высказал еще одну версию Тунгусского феномена: якобы это была катастрофа внеземного космического корабля.

Эксперимент Николы Тесла

Согласно этой версии, 30 июня 1908 года Тесла из своей лаборатории в ходе эксперимента произвёл "энергетический сверхвыстрел" в район Аляски. Однако направленная Теслой энергия ушла значительно дальше.

Шаровая молния

Еще в 1908 году исследователи Тунгусской катастрофы предположили, что причиной взрыва стала огромная шаровая молния.

Несмотря на все научные изыскания, до сих пор не известно, что взорвалось тогда над безлюдной тайгой.