110 лет с момента падения Тунгусского метеорита. Что это было: НЛО, эксперимент или феномен?

Тунгусский метеорит — условное название для одного из главных феноменов XX века. Несмотря на то, что с момента падения Тунгусского метеорита прошло 110 лет, нет окончательного мнения о природе этого явления. Altapress.ru собрал самые интересные версии.
Где и когда упал Тунгусский метеорит?
Утром 30 июня 1908 года над территорией Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (Эвенкийский район Красноярского края) несколько секунд в небе наблюдался ослепительный шар-болид. Он оставил за собой мощный пылевой след, который сохранялся несколько часов. Затем над тайгой раздался взрыв огромной мощности. Взрывной волной в радиусе 40 км повалило лес, погибли звери и пострадали люди. Под действием светового излучения в тайге вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.
Тунгусский метеорит: катастрофа или удача?
Если бы Тунгусский метеорит упал позже часа на четыре, то им бы смело Санкт-Петербург с лица Земли, сообщает kp.ru. Поэтому то, что космическое тело упало в безлюдную тайгу, можно считать большой удачей.
Падение Тунгусского метеорита в 1908 году: интересные факты
- Энергия взрыва составила около 10-40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это около 2 тысяч взорванных одновременно ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году (!);
- Взрывная воздушная волна обогнула земной шар;
- Несколько ночей после Тунгусской катастрофы было так светло, что в некоторых регионах можно было читать книги без дополнительного освещения;
- Падение Тунгусского метеорита вызвало магнитную бурю;
- На месте катастрофы нет кратера;
- Некоторые деревья в эпицентре взрыва остались стоять без листвы и веток — одни голые стволы;
- Тунгусский метеорит так и не был найден. Что-то взорвалось над тайгой и не оставило следов.
Что такое Тунгусский метеорит: версии ученых и не только
Классическая гипотеза
30 июня 1908 года на Землю упал каменный или железный метеорит большой массы либо рой метеоритов. Опровергает эту концепцию то, что не удалось найти никаких осколков метеорита, и кратера тоже нет, уточняет aif.ru.
Не метеорит, а комета
В отличие от метеоритов кометы имеют неплотную структуру, составной частью которой является лёд. Вещество кометы могло начать стремительно разрушаться в момент вхождения в атмосферу Земли, а взрыв полностью разрушил космический объект.
Космический корабль
В 1946 году в журнале "Вокруг света" писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал рассказ, в котором высказал еще одну версию Тунгусского феномена: якобы это была катастрофа внеземного космического корабля.
Эксперимент Николы Тесла
Согласно этой версии, 30 июня 1908 года Тесла из своей лаборатории в ходе эксперимента произвёл "энергетический сверхвыстрел" в район Аляски. Однако направленная Теслой энергия ушла значительно дальше.
Шаровая молния
Еще в 1908 году исследователи Тунгусской катастрофы предположили, что причиной взрыва стала огромная шаровая молния.
Несмотря на все научные изыскания, до сих пор не известно, что взорвалось тогда над безлюдной тайгой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.