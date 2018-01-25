Рухнувший на деревню ледяной метеорит оказался фекалиями

Местные жители теряются в догадках по поводу того, что это может быть. Некоторые считают объект осколком метеорита, другие — посланием пришельцев.

Фото находки опубликовало издание Indian Express. Местные чиновники сообщили, что шар успели частично растащить на сувениры. Некоторые хранят его осколки у себя в морозильнике.

An unidentified object, suspected to be a meteor, fell into the field of Fazilpur Badli village in Pataudi this morning. IMD to send a team to collect samples. NDMA has also been alerted, say officials. @IndianExpress pic.twitter.com/6sVMBLQhQh — Sakshi Dayal (@sakshi_dayal) 20 января 2018 г.

Оставшиеся фрагменты шара были отправлены на экспертизу. Индийские метеорологи с уверенностью опровергли инопланетное происхождение ледяной глыбы.

Через некоторое время специалистам все же удалось разгадать тайну, однако правда не понравилась индийцам, сообщает BBC.

По словам экспертов, шар представляет собой ни что иное, как замороженные человеческие экскременты, которые сбросили с пролетавшего над деревней самолета.