Рухнувший на деревню ледяной метеорит оказался фекалиями

Вчера, 21:17.
Жизнь

В индийской деревне нашли рухнувший с неба 10-килограммовый ледяной шар, пишут "Вести".

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Местные жители теряются в догадках по поводу того, что это может быть. Некоторые считают объект осколком метеорита, другие — посланием пришельцев.

Фото находки опубликовало издание Indian Express. Местные чиновники сообщили, что шар успели частично растащить на сувениры. Некоторые хранят его осколки у себя в морозильнике.

Оставшиеся фрагменты шара были отправлены на экспертизу. Индийские метеорологи с уверенностью опровергли инопланетное происхождение ледяной глыбы.

Через некоторое время специалистам все же удалось разгадать тайну, однако правда не понравилась индийцам, сообщает BBC.

По словам экспертов, шар представляет собой ни что иное, как замороженные человеческие экскременты, которые сбросили с пролетавшего над деревней самолета.

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