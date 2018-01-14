В марте на Землю упадет старая космическая станция Китая с токсичным топливом

Вчера, 19:20.
Жизнь

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" выработала свой ресурс и упадет в марте. Часть оборудования сгорит атмосферы, но поверхности Земли наверняка достигнет токсичное топливо. Эксперты обеспокоены тем, что не могут понять, куда именно рухнут обломки, пишет "Газета.ру".

Ураган "Ирма", вид из космоса.
Ураган "Ирма", вид из космоса. Фото: Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss.

"Тяньгун-1" — это первая Китайская орбитальная станция. Ее запустили в 2011 году и к 2016 она окончательно выработала свой ресурс. Масса станции составляет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра.

Китайские эксперты оставили без ответа вопрос – будет ли сход станции с орбиты контролируемым.  Aerospace Corporation, некоммерческой организацией, собирающей техническую информацию о различных космических миссиях, составила карту, на которой видно, что обломки "Тяньгун-1" могут упасть в любую точку условной середины земного шара. В зону поражения попадает часть Северной и Южная Америка, Африка, часть Евразии и Австралия с соседними морями и океанами.

Китайцы со своей стороны заявляют, что станция упадет в океан и не нанесет вреда суши и людям.

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