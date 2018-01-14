В марте на Землю упадет старая космическая станция Китая с токсичным топливом

"Тяньгун-1" — это первая Китайская орбитальная станция. Ее запустили в 2011 году и к 2016 она окончательно выработала свой ресурс. Масса станции составляет 8,5 тонн, размеры 10 на 3,4 метра.

Китайские эксперты оставили без ответа вопрос – будет ли сход станции с орбиты контролируемым. Aerospace Corporation, некоммерческой организацией, собирающей техническую информацию о различных космических миссиях, составила карту, на которой видно, что обломки "Тяньгун-1" могут упасть в любую точку условной середины земного шара. В зону поражения попадает часть Северной и Южная Америка, Африка, часть Евразии и Австралия с соседними морями и океанами.

Китайцы со своей стороны заявляют, что станция упадет в океан и не нанесет вреда суши и людям.