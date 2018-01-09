Опубликовано видео, как горбатый кит спас женщину от акулы

Инцидент произошел в южной части тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину. Заметив хищника, кит начал защищать женщину, укрывая ее плавниками.

Морское млекопитающее даже подняло 63-летнюю Хаузер на поверхность воды на спине, пишет Lenta.ru. Недалеко плавал еще один кит, который тоже старался отогнать от нее акулу.

Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.