Опубликовано видео, как горбатый кит спас женщину от акулы

Вчера, 17:44.
Жизнь

Горбатый кит спас женщину-исследователя от акулы, пишет The Independent.

Кит.
Кит. Фото: открытые источники в интернете.

Инцидент произошел в южной части тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину. Заметив хищника, кит начал защищать женщину, укрывая ее плавниками.

Морское млекопитающее даже подняло 63-летнюю Хаузер на поверхность воды на спине, пишет Lenta.ru. Недалеко плавал еще один кит, который тоже старался отогнать от нее акулу.

Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.

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