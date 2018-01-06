Восторг Панды: животное, как ребенок, обрадовалось выпавшему в Китае снегу

На кадрах видно, как животное валяется в сугробах, перекатывается по склону, кувыркается и забирается на заснеженную ель.

"Панда как ребенок радуется снегу! В последнее время Китай накрыли снежные бури, но животным, кажется, такая погода только в радость!" — отмечается в подписи к видео.