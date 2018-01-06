Восторг Панды: животное, как ребенок, обрадовалось выпавшему в Китае снегу

В Сети появилось видео панды, которая обрадовалась недавно выпавшему в Китае снегу. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте телеканала CGTN, сообщило РИА Новости.
На кадрах видно, как животное валяется в сугробах, перекатывается по склону, кувыркается и забирается на заснеженную ель.
"Панда как ребенок радуется снегу! В последнее время Китай накрыли снежные бури, но животным, кажется, такая погода только в радость!" — отмечается в подписи к видео.
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