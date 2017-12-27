Китаец больше 10 лет притворялся немым и разучился говорить

В 2005 году мужчина убил дядю жены после ссоры из-за 500 юаней (4,4 тысячи рублей). Чтобы уйти от наказания, он сбежал из своей деревни в другую провинцию, там нашел работу на стройке, сменил имя, снова женился и завел ребенка. А чтобы его не разоблачили, все это время он притворялся немым.

В руки правоохранителей он попался случайно. Полиция обратила внимание на мужчину, так как у него не было документов. Была проведена экспертиза, которая выявила совпадение между его ДНК и образцами родителей подозреваемого в убийстве, который бесследно исчез 12 лет назад. Под тяжестью улик мужчина сознался в совершении преступления, написав признание на бумаге. Он заявил, что после долгого молчания утратил способность говорить, пишет "Росбалт".