Барнаулец нашел тайник с золотом в Нагорном парке и поедет на море

На старте нового шоу «Золото Геленджика» на ТНТ, где участники сражаются за килограмм золота, телеканал решил провести акцию в Барнауле. Нужно было следовать инструкциям в премьерном выпуске шоу и найти клад.
Барнаулец с женой оказались любителям квестов и заранее продумали план действий. За 10 минут до начала они поехали на транспортную развязку в центре, смотрели эфир в машине.
«На месте пришлось поискать, но, когда нашли, были безумно счастливы, что успели первыми, так как желающих уже через несколько минут в парке было очень много! Спасибо ТНТ за такие акции, а всем жителям Барнаула желаю удачи в других конкурсах ТНТ» — поделился своими впечатлениями Максим Суслов.
В подарок он получил денежный эквивалент 5 грамм золота (чуть более 23 тыс. рублей) и флешку в виде золотого слитка. Выигрыш победитель добавит к своим накоплениям и потратит на поездку на море всей семьей.
Шоу «Золото Геленджика» будет идти каждое воскресенье на ТНТ.