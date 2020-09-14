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Барнаулец нашел тайник с золотом в Нагорном парке и поедет на море

Житель Барнаула нашел клад с золотом в Нагорном парке, который спрятал телеканал ТНТ.

Барнаулец нашел клад.
Барнаулец нашел клад.
пресс-служба ТНТ

На старте нового шоу «Золото Геленджика» на ТНТ, где участники сражаются за килограмм золота, телеканал решил провести акцию в Барнауле. Нужно было следовать инструкциям в премьерном выпуске шоу и найти клад.

Барнаулец с женой оказались любителям квестов и заранее продумали план действий. За 10 минут до начала они поехали на транспортную развязку в центре, смотрели эфир в машине.

«На месте пришлось поискать, но, когда нашли, были безумно счастливы, что успели первыми, так как желающих уже через несколько минут в парке было очень много! Спасибо ТНТ за такие акции, а всем жителям Барнаула желаю удачи в других конкурсах ТНТ» — поделился своими впечатлениями Максим Суслов.

В подарок он получил денежный эквивалент 5 грамм золота (чуть более 23 тыс. рублей) и флешку в виде золотого слитка. Выигрыш победитель добавит к своим накоплениям и потратит на поездку на море всей семьей.

Шоу «Золото Геленджика» будет идти каждое воскресенье на ТНТ.

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