Барнаулец нашел тайник с золотом в Нагорном парке и поедет на море

На старте нового шоу «Золото Геленджика» на ТНТ, где участники сражаются за килограмм золота, телеканал решил провести акцию в Барнауле. Нужно было следовать инструкциям в премьерном выпуске шоу и найти клад.

Барнаулец с женой оказались любителям квестов и заранее продумали план действий. За 10 минут до начала они поехали на транспортную развязку в центре, смотрели эфир в машине.

«На месте пришлось поискать, но, когда нашли, были безумно счастливы, что успели первыми, так как желающих уже через несколько минут в парке было очень много! Спасибо ТНТ за такие акции, а всем жителям Барнаула желаю удачи в других конкурсах ТНТ» — поделился своими впечатлениями Максим Суслов.