Алтайский «Пухляш» снялся в комедийном сериале про фитнес

Кого именно сыграет Красилов — не сообщается.
«Но совершенно точно его появление в сериале, да еще с таким говорящим названием, еще раз напомнит всем телезрителям о таком понятии, как боди-позитив», — рассказали представители ТНТ.
Комедийный сериал «Фитнес» сняли создатели фильма «Холоп», сериалов «257 причин, чтобы жить», «Бывшие» и других громких проектов.
Действие разворачивается в спортивном клубе, куда случайно попадает девушка Ася. Ее фигура далека от идеала и портит ей всю жизнь: парень не любит Асины формы, подруга осуждает их за спиной.
Героиня намерена во что бы то ни стало привести себя в порядок. Она устраивается администратором клуба, а после работы занимается на тренажерах.