Алтайский «Пухляш» снялся в комедийном сериале про фитнес

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из клипа Little Big, продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Он снялся в новом комедийном сериале «Фитнес» на ТНТ.

Кого именно сыграет Красилов — не сообщается.

«Но совершенно точно его появление в сериале, да еще с таким говорящим названием, еще раз напомнит всем телезрителям о таком понятии, как боди-позитив», — рассказали представители ТНТ.

Комедийный сериал «Фитнес» сняли создатели фильма «Холоп», сериалов «257 причин, чтобы жить», «Бывшие» и других громких проектов.

Действие разворачивается в спортивном клубе, куда случайно попадает девушка Ася. Ее фигура далека от идеала и портит ей всю жизнь: парень не любит Асины формы, подруга осуждает их за спиной.

Героиня намерена во что бы то ни стало привести себя в порядок. Она устраивается администратором клуба, а после работы занимается на тренажерах.