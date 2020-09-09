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Алтайский «Пухляш» снялся в комедийном сериале про фитнес

Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из клипа Little Big, продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Он снялся в новом комедийном сериале «Фитнес» на ТНТ.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Дмитрий Красилов в клипе Little Big
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

Кого именно сыграет Красилов — не сообщается.

«Но совершенно точно его появление в сериале, да еще с таким говорящим названием, еще раз напомнит всем телезрителям о таком понятии, как боди-позитив», — рассказали представители ТНТ.

Комедийный сериал «Фитнес» сняли создатели фильма «Холоп», сериалов «257 причин, чтобы жить», «Бывшие» и других громких проектов.

Действие разворачивается в спортивном клубе, куда случайно попадает девушка Ася. Ее фигура далека от идеала и портит ей всю жизнь: парень не любит Асины формы, подруга осуждает их за спиной.

Героиня намерена во что бы то ни стало привести себя в порядок. Она устраивается администратором клуба, а после работы занимается на тренажерах.

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