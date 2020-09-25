Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Лайт

Барнаулец прочитает рэп на государственном телеканале

Барнаулец Андрей Демидов прочитает рэп на шоу «Удивительные люди», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия». Он прославился тем,
что умеет говорить, писать и читать задом наперед.

Участники шоу "Удивительные люди".
Участники шоу "Удивительные люди".
фото телеканала “Россия”

15-летний Андрей Демидов рассказал, что свою способность случайно обнаружил в 7 лет, когда он шел с мамой в магазин и вдруг решил проговорить слово задом наперед.

«Мне понравилось и я начал тренироваться», — сказал он, подчеркнув, что очень рад оказаться на шоу и это уже большая победа для него.

На шоу Андрея ждет состязание с Борисом Голиком, звездой первого сезона программы. Они устроят баттл, в котором выяснят, кто сможет произнести текст в обратном порядке без ошибок.

Выпуск покажут 27 сентября в 17:50.

Ранее стало известно, что танцор из Заринска Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из клипа Little Big, снялся в новом комедийном сериале «Фитнес» на ТНТ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость