Барнаулец прочитает рэп на государственном телеканале

Барнаулец Андрей Демидов прочитает рэп на шоу «Удивительные люди», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия». Он прославился тем, что умеет говорить, писать и читать задом наперед.

15-летний Андрей Демидов рассказал, что свою способность случайно обнаружил в 7 лет, когда он шел с мамой в магазин и вдруг решил проговорить слово задом наперед.

«Мне понравилось и я начал тренироваться», — сказал он, подчеркнув, что очень рад оказаться на шоу и это уже большая победа для него.

На шоу Андрея ждет состязание с Борисом Голиком, звездой первого сезона программы. Они устроят баттл, в котором выяснят, кто сможет произнести текст в обратном порядке без ошибок.

Выпуск покажут 27 сентября в 17:50.

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