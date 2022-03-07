Барнаульские мужчины рассказали altapress.ru, сколько они готовы потратить на подарки своим девушкам к 8 марта

Даже в нынешние непростые экономические времена барнаульцы остаются галантны и щедры на подарки. Что и на какую сумму получат наши красавицы 8 марта, altapress.ru решил узнать у мужчин.

Юрий Курков,

33 года:

Юрий Курков. предоставлено altapress.ru

Подарок на 8 марта должен быть такой, чтобы девушка могла использовать его только для себя. Что-то, связанное с релаксом, бьюти-процедурами. Поход в СПА-салон, например. На свою девушку я готов потратить где-то 7−10 тыс. рублей.

Александр Ивлев,

20 лет:

Александр Ивлев. предоставлено altapress.ru

Любимая достойна всего самого лучшего. Конечно, не все любят цветы, но, как по мне — это обязательная часть подарка. А так, я предпочитаю дарить что-то нужное и то, что действительно хочет девушка. Так что я бы поспрашивал ее подруг или сам бы попытался вспомнить, что она хотела. Радовать можно хоть каждый день, поэтому сумма может быть любой. На 8 марта я готов потратить 15−20 тыс. рублей.

Алексей Середин,

37 лет:

Алексей Середин. предоставлено altapress.ru

Любимая девушка по определению достойна только самого лучшего, и тут не имеет значения, какой праздник на пороге. Неважно, Новый год сейчас, день Святого Валентина или 8 марта. Если девушка подарила счастье своим пребыванем в моей жизни, то в ответ достойна не меньшего. Счастье — не в деньгах и не в их количестве. Но если любимой хочется новые часы или телефон, то почему бы не приурочить этот подарок к празднику? Я бы так и поступил. И тут нужно понимать, что цена не имеет значения, главное, чтобы любимая чувствовала, что она мне важна не только один день в году, а каждую минуту. Сумма, которую готов потратить — примерно 20−50 тыс. рублей.

Дмитрий Раиль,

27 лет:

Дмитрий Раиль. предоставлено altapress.ru

На 8 марта нужно дарить радость. При этом необязательно, чтобы подарок был дорогим, главное — это эмоции любимой. Нужно следить за тем, что ей нравится, и на чем она заостряет внимание. У меня в планах подарить букет цветов и какое-нибудь украшение. В сумме рассчитываю примерно на 4−7 тыс. руб. Будьте внимательны к своей девушке!

Максим Гребенкин,

26 лет:

Максим Гребенкин. предоставлено altapress.ru

В связи со сложными экономическими временами, мы с девушкой договорились, что на символические праздники — символические подарки. 8 марта собираюсь купить тюльпаны, написать стихотворение и устроить дома «романтик». Обязательно, конечно, объедимся роллами или пиццей. В целом, планирую потратить около 2−3 тыс. рублей.

Кристина Бояринцева.