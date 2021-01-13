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Барнаульский священник «оседлал беса» и поехал на нем в храм

Священнослужитель из Барнаула Александр Микушин рассказал в Instagram, как поехал на «бесовском» такси в храм.

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".
кадр из фильма.

К батюшке приехал водитель такси с номером 666. Более того, на заднем стекле был номер телефона, состоящий из шести шестерок.

«Сначала не хотел ехать, но потом вспомнил об оригинальном средстве передвижения для паломничества в Иерусалим святителя Иоанна Новгородского, успокоился и поехал на службу», — пишет Микушин.

Отрывок из жития:

«Архиепископ Иоанн был, как бы сейчас сказали, талантливым миссионером. Он вел беседы с мирянами, игуменами, священниками — об исповеди, о причастии, о святости. В одной из таких бесед святой рассказал о некоем человеке, который был искушаем бесом, но подчинил его себе и съездил на нем в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню. Считается, что рассказывал святитель о себе самом, как обычно и поступали подвижники, — чтобы о них не думали особо».

Ранее Александр Микушин раскрыл тайны своего чемодана.

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