Барнаульский священник «оседлал беса» и поехал на нем в храм

К батюшке приехал водитель такси с номером 666. Более того, на заднем стекле был номер телефона, состоящий из шести шестерок.

Отрывок из жития:

«Архиепископ Иоанн был, как бы сейчас сказали, талантливым миссионером. Он вел беседы с мирянами, игуменами, священниками — об исповеди, о причастии, о святости. В одной из таких бесед святой рассказал о некоем человеке, который был искушаем бесом, но подчинил его себе и съездил на нем в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню. Считается, что рассказывал святитель о себе самом, как обычно и поступали подвижники, — чтобы о них не думали особо».