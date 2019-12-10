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Барнаульцев зовут в «Дом-2»

14 декабря в Новосибирске пройдет кастинг на телепроект «Дом-2», рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. Менеджеры проекта рассчитывают набрать в столице Сибири и ближайших городах новых звезд телестройки.

Кастинг на "Дом-2".
Кастинг на "Дом-2".
пресс-служба ТНТ

Организаторы кастинга назвали критерии отбора: харизматичность, целеустремленность и амбициозность.

«Ведь за 15 лет существования телепроекта „Дом-2“ именно такие участники становились настоящими звездами. Но все же главное, что должно быть у претендента на участие в телепроекте — желание найти свою вторую половину и построить любовь на главном шоу об отношениях в нашей стране!», — сообщают представители шоу.

За долгие годы существования проекта на нем побывало около 2 тысяч участников, прошло 18 свадеб, родилось 12 детей.

Жители Барнаула также неоднократно бывали на проекте. Например, барнаулец Сергей Солванов пробыл на телестройке один день, а потом стал сверхпопулярным инстаграм-блогером.

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