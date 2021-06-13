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Баста прервал концерт и заставил новосибирца сделать предложение девушке

На концерте Басты в Новосибирске молодой человек сделал предложение своей девушке. На такой шаг парня подтолкнул сам рэпер, пишет Сиб.фм.

Концерт Басты в "Темпе".
Концерт Басты в "Темпе".
Фото предоставлено СК "Темп". Автор Сергей Бутин.

Заметив пару в первом ряду, Баста прервал концерт, спросил у парня, насколько серьезны его чувства и настоял, чтобы тот немедленно сделал девушке предложение руки и сердца.

Кольцо влюбленный новосибирец взял у друзей, с которыми пришел концерт. Девушка ответила «да».

Баста пообещал лично проконтролировать, чтобы дело дошло до свадьбы.

11 июня Баста выступал в барнаульском СК «Темп», собрав полный зал.

Ранее барнаулец сделал предложение возлюбленной в кинотеатре под видеообращение актеров с экрана.

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