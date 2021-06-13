Баста прервал концерт и заставил новосибирца сделать предложение девушке

Заметив пару в первом ряду, Баста прервал концерт, спросил у парня, насколько серьезны его чувства и настоял, чтобы тот немедленно сделал девушке предложение руки и сердца.
Кольцо влюбленный новосибирец взял у друзей, с которыми пришел концерт. Девушка ответила «да».
Баста пообещал лично проконтролировать, чтобы дело дошло до свадьбы.
11 июня Баста выступал в барнаульском СК «Темп», собрав полный зал.
Ранее барнаулец сделал предложение возлюбленной в кинотеатре под видеообращение актеров с экрана.