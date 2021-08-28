ТНТ представил проект «Новые танцы» в алтайском драмтеатре

28 августа на ТНТ стартует проект «Новые танцы». В Барнауле в преддверии премьеры прошла необычная презентация, рассказали в пресс-службе телеканала.

Вечером 27 августа в окнах здания краевого театра драмы творилось настоящее безумие: две танцевальных команды устроили соревнование, причем зрители не могли понять, кто именно танцует, ведь в окнах виднелись только двигающиеся силуэты.

Шоу получилось еще и интерактивным: каждый житель Барнаула мог подойти к зданию и проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки.

Рядом, прямо как в спортивных матчах, находилось табло со счетом. В итоге баттл завершился со счетом 327 — 288 в пользу красной команды.

О проекте

Мигель будет постоянным членом жюри в новом проекте, а звезды музыки, интернета и юмора рядом с ним будут постоянно меняться: от Егора Крида до Дани Милохина.

Сама концепция шоу столкнет участников в противостоянии лицом к лицу: победил — прошел дальше, проиграл — вылетел.

Участников разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 млн рублей.