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На НТВ запустят новое музыкальное шоу без жюри

НТВ запускает новое музыкальное шоу «Шоумаскгоон». Его ведущими будут Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов, а участниками — звезды их прошлых шоу телеканала.

Шоу "Маска" на НТВ
Шоу "Маска" на НТВ
Пресс-служба канала НТВ

В проекте примут участие певцы из шоу «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!»: Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова, Алиса Мон и Вячеслав Макаров.

Главная особенность нового шоу — никакого жюри. Комментировать и оценивать выступления будут сами участники и приглашенная звезда, пишет ТАСС.

«Мы вновь решили удивить зрителей и создали совершенно новый развлекательный формат. Наши музыкальные проекты уже много лет с успехом выходят в эфир, собрав многомиллионную армию поклонников. На сцене „Шоумаскгоон“ в музыкальном поединке сойдутся звезды из наших знаковых проектов, ставших хитами», — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Участники будут исполнять произведения разных артистов в разных жанрах. В каждом выпуске участникам будет предложено девять тем: например, один исполнит народную песню, второй — песню лауреата премии Grammy, третий — рок-хит и так далее.

Победитель сезона будет определен по максимально набранным баллам в девятой программе.

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