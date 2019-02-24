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«Белая королева» Вера Брежнева показала в гримерке макси-платье с разрезом

Российская исполнительница Вера Брежнева показала поклонникам серию селфи, сделанных в гримерке перед концертом. Для выступления артистка выбрала элегантное белое платье с высоким горлом.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

Пользователи по достоинству оценили сценический образ артистки: «Белая королева», «Твой цвет», «Богиня», «Какой нежный образ».

Не обошлось и без замечаний — некоторым показалось, что Вера выглядит уставшей, пишет mail.ru.

Ранее Вера Брежнева и 32-летняя модель Елена Перминова встретились на отдыхе на Мальдивах и устроили фотосессию в купальниках.

Но вместо комплиментов в свой адрес знаменитости получили порцию критики — комментаторам не понравились «слишком тощие» фигуры Брежневой и Перминовой, а также их купальники.

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