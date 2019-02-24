«Белая королева» Вера Брежнева показала в гримерке макси-платье с разрезом

Пользователи по достоинству оценили сценический образ артистки: «Белая королева», «Твой цвет», «Богиня», «Какой нежный образ».
Не обошлось и без замечаний — некоторым показалось, что Вера выглядит уставшей, пишет mail.ru.
Ранее Вера Брежнева и 32-летняя модель Елена Перминова встретились на отдыхе на Мальдивах и устроили фотосессию в купальниках.
Но вместо комплиментов в свой адрес знаменитости получили порцию критики — комментаторам не понравились «слишком тощие» фигуры Брежневой и Перминовой, а также их купальники.