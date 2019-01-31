Комментаторы набросились на Веру Брежневу и ее подругу из-за пляжных фото

Российская исполнительница певица Вера Брежнева и 32-летняя модель Елена Перминова встретились на отдыхе на Мальдивах и устроили фотосессию в купальниках.

Но вместо комплиментов в свой адрес знаменитости получили порцию критики — комментаторам не понравились «слишком тощие» фигуры Брежневой и Перминовой, а также их купальники.

«Ну очень длинные ножки у двух скелетиков. Выглядит все неестественно», «Я ни за что не поверю, что у Брежневой такие ноги», «Как это некрасиво, совсем нет фигуры», «Ужасное фото», «Слишком тощие», «Они одной травой питаются», «Ужасные фигуры, купальники тоже», «Чересчур худые, такое ощущение, что сломаются сейчас. Не вижу ничего идеального и красивого», — пишут под фото.

Отдельной строкой поклонники прошлись по купальникам: «Зачем же купальник-то натягивать до ушей? Фу», «Это ужас, сняли б уже совсем эти тряпочки, натянутые до предела», пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева опубликовала свое фото во время принятия ванны на Мальдивах.