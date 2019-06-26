Без «штукатурки»: британские красавицы участвовали в конкурсе «Топ-модель с голым лицом»

В июне в Великобритании начали выбирать самую красивую девушку. Победительницу объявят в августе, и она будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Мира».

До этого момента конкурсантки «Мисс Англии» проходят различные этапы отбора.

В этом году организаторы впервые решили провести конкурс под названием «Топ-модель с голым лицом», для которого все участницы обязаны предоставить свои фото без косметики, ретуши и фильтров.

Как пояснили организаторы конкурса, они были шокированы тем, насколько неестественно выглядят девушки, которые зачастую уже в 20 лет увеличивают себе губы и колют ботокс, пишет mail.ru.

Организаторы надеются, что с помощью таких заданий смогут повлиять на восприятие естественной красоты и убедить девушек не менять свою внешность искусственно.

Вот фотографии одной из конкурсанток — в гриме и с «голым» лицом.

Между тем уроженка Барнаула научилась открывать шампанское ножом и стала «Леди Сибири».