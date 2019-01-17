Бывшая жена Сечина требует выплаты в 780 тыс. евро с предпринимателя

Бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина просит взыскать более 780 тысяч евро с предпринимателя Евгения Мальгина. Соответствующий иск подан в Кунцевский суд Москвы.

«В иске Марина Сечина просит взыскать с ответчика 778 тысяч 200 евро основного долга плюс 10 тысяч 756 евро в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами», — сказала пресс-секретарь суда Патимат Гусейнова.

По словам представителя суда, речь идет о взыскании долга «по расписке», которая с юридической точки зрения является договором займа, пишет bfm.ru.

«Рассмотрение иска назначено на 5 февраля в 11:00», — заявила Гусейнова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о договоре займа, заключенном два года назад Сечиной с Мальгиным — менеджером по управлению чужим капиталом, который обещал создать на эти деньги некий прибыльный бизнес, но не сдержал слово. Правда, издание называло другую сумму — 812 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина получила 51% импортера станков ООО «Станкофлот», основным заказчиком которого является «Ростех».

Игорь Сечин и Марина Сечина развелись в 2011 году. После этого экс-супруга главы «Роснефти» стала проявлять интерес к бизнесу. Ее называют бенефициаром УК «Управление», совладелицей ООО «Паритет Вятка», которое занимается производством мясных продуктов, и миноритарием компании «РК-Телеком».