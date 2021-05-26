Бывший жених Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»

По сути, Дава займет место своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой, которая 13 лет вела телестройку на ТНТ. Отметим, что пара рассталась зимой, Ольга обвинила парня в агрессии и абьюзе.
Новый ведущий будет разбирать конфликты участников, давать советы и делиться своим романтическим опытом.
«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити „ДОМ-2“ идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» — приводит слова Манукяна НГС.
Выпуски шоу с его участием будут в эфире с 1 июня.
«Дом-2» перезапустили на канале «Ю» с 19 апреля. Шоу теперь называется «Дом-2. Новая любовь». Съемки проходят на старой Поляне.
Телеканал ТНТ закрыл шоу из-за низкой рентабельности.