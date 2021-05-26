Бывший жених Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2», сообщил телеканал «Ю», куда «переехал» проект.

По сути, Дава займет место своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой, которая 13 лет вела телестройку на ТНТ. Отметим, что пара рассталась зимой, Ольга обвинила парня в агрессии и абьюзе.

Новый ведущий будет разбирать конфликты участников, давать советы и делиться своим романтическим опытом.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити „ДОМ-2“ идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» — приводит слова Манукяна НГС.

Выпуски шоу с его участием будут в эфире с 1 июня.

«Дом-2» перезапустили на канале «Ю» с 19 апреля. Шоу теперь называется «Дом-2. Новая любовь». Съемки проходят на старой Поляне.

Телеканал ТНТ закрыл шоу из-за низкой рентабельности.