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Бывший жених Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2», сообщил телеканал «Ю», куда «переехал» проект.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
www.instagram.com/buzova86

По сути, Дава займет место своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой, которая 13 лет вела телестройку на ТНТ. Отметим, что пара рассталась зимой, Ольга обвинила парня в агрессии и абьюзе.

Новый ведущий будет разбирать конфликты участников, давать советы и делиться своим романтическим опытом.

«Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити „ДОМ-2“ идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!» — приводит слова Манукяна НГС.

Выпуски шоу с его участием будут в эфире с 1 июня.

«Дом-2» перезапустили на канале «Ю» с 19 апреля. Шоу теперь называется «Дом-2. Новая любовь». Съемки проходят на старой Поляне.

Телеканал ТНТ закрыл шоу из-за низкой рентабельности.

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