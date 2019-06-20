«Блонди» Ляйсан Утяшева в ультракоротких шортах сразила поклонников

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж — покрасила волосы в цвет блонд.

Для фотосессии 33-летняя Ляйсан примерила ультракороткие шорты, кожаный жакет и блузу от Saint Laurent.

«Видео с сегодняшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам», — написала теледива.

Поклонники восхитились новым образом: «Женщина-энергия, захватываешь, мотивируешь, умница! Нет отторжения! Позитивное настроение, уважение, грация — это все в вас!», «Просто космос», «Это эстетический катарсис», «Ух ты! Блонди», «Глаз не оторвать, красотка!».

«Вас не узнать», «Если бы не ваши длинные ноги, я бы не узнал», «Класс, а кто на видео?», — не узнали Ляйсан некоторые комментаторы, пишет mail.ru.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.

Недавно телеведущая программы «Танцы на ТНТ» похудела на 10 килограммов. Комментаторы даже предположили, что Ляйсан сделала операцию.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.